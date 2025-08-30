Basket. Oggi Recanati in campo. Test per la Svethia contro la Taurus Jesi

Alle 18 di oggi ci sarà il primo test stagionale della Svethia Recanati che ospiterà la Taurus Jesi. La formazione di coach Surico è tra le più attrezzate del campionato di Serie C Unica e vanta nomi importanti come il pivot Musci, ex Matelica, il play argentino Cristian Daniel Veron e l’ala forte Paolo Sgura cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano. Confermato anche il capitano Alessio Zandri alla terza stagione consecutiva con la canotta Taurus. Per i gialloblù roster al completo e tanta voglia di scoprire i nuovi arrivati Buzzone e l’under Bonora.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere la tessera socio sostenitore a 150 euro che dà diritto all’ingresso di 14 gare più eventuali gare di playoff o playout, posto assegnato nel parterre e diritto di prelazione su biglietti per eventuali trasferte. Per le famiglie ulteriore sconto con la seconda tessera al costo di 100 euro. (150+100).

È possibile in alternativa anche il classico abbonamento a 100 euro comprendente l’ingresso per le 14 partite della stagione regolare. Per le famiglie ulteriore sconto con il secondo abbonamento al costo di 80 euro. (100+80).

I due abbonamenti possono essere sottoscritti nella segreteria del palasport lunedì, martedì e venerdì dalla 17 alle 19.30