Basket, ottava giornata in Divisione Regionale 2, con CUS Pisa e IES in cerca di riscatto

Pisa, 29 novembre 2024 – Ottava giornata nel campionato di Divisione Regionale 2, con il GMV, vittorioso nell’anticipo sul campo di Piombino, che ha temporaneamente affiancato Valdera in vetta alla classifica. Pure fuori dalle mura amiche il CUS Pisa, targato Cosmocare, di scena al PalaBastia di Livorno, sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti. Gioca invece in casa, ma senza particolari vantaggi, la IES Sport Pisa, che ospita, sabato alle 20 al palasport, la capolista Valdera.

CUS PISA – In serie negativa da quattro giornate, la rinnovata compagine, guidata da Simon Giorgio La Pietra, stenta a trovare una propria fisionomia di gioco e, soprattutto, una maggiore continuità: forse i troppi cambiamenti e gli innesti tardivi di alcuni, reclutati in avvio dei corsi universitari, ne sono i motivi principali. Dopo due sconfitte interne, con Versilia 2002 e BCL Lucca, Caldarelli e compagni sono di scena a Livorno, sul campo di una Polisportiva Nicola Chimenti in crescita. La squadra labronica, fatta di giocatori esperti, dovrà essere affrontata sul piano del ritmo e della velocità dai cussini, se vorranno tornare al successo.

IES SPORT – Reduce da due sconfitte con formazioni di fascia bassa come la Pontremolese in casa, e media, come la US Livorno in trasferta, la squadra guidata da Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, affronta sabato in casa la capolista Valdera, autentica corazzata per la categoria, che ha sinora perso una sola gara, al PalaSartori di Ghezzano, contro il GMV. Di fronte a Meucci e compagni, che hanno molti atleti con un passato in serie C, per i biancocelesti sarà importante poter recuperare qualche assente, contare su una fase difensiva più continua e determinata e trovare finalmente la via del canestro.