BASKET. Pallacanestro femminile Prato pronta al debutto: arriva il Cmb Valdarno

E’ ai nastri di partenza la nuova avventura della Pallacanestro Femminile Prato nel campionato di Serie B. Stasera (palla a due alle 21.15) primo appuntamento per la compagine laniera, che sul parquet della palestra Toscanini ospita il Cmb Valdarno. "E’ già una partita importante, perché sulla carta affrontiamo una delle squadre meno quotate del torneo, quindi sarà fondamentale cominciare subito con il piede giusto", dice il dirigente Alessandro Consorti. Ricordiamo che l’estate, per il basket femminile nostrano, è stata caratterizzata dall’accordo fra Pfp e Union, che ha dato vita al progetto "PlayHer". Progetto che riguarda tutte le varie categorie, partendo dal minibasket e finendo con la serie B. Ad allenare la squadra di riferimento è stato chiamato Paolo Bertini, proveniente dal settore maschile, avendo guidato nella passata annata la truppa di Divisione Regionale 1 del Centro Minibasket Valbisenzio. Il ruolo di assistente dell’ex Agliana è stato affidato ad Andrea Amerighi. Durante il precampionato, la formazione pratese è stata battuta per 63-61 in Coppa Toscana da Pielle Livorno. Il roster laniero: Chiara Billi, Elisa Trucioni, Giulia Sautariello, Marianna Franchini, Alessia Peri, Adelaide Cecchi, Elena Bettoni, Linda Battistini, Dalila Frascolla, Rachele Colangelo, Emma Aramini, Noemi Morello. Le giovani aggregate sono Carlotta Pagliai, Alessia Cipolletta, Martina Resti, Giulia Malanima e Alice Simoncini. Per quanto concerne le prospettive della squadra di coach Bertini, l’obiettivo è quello di provare a qualificarsi ai playoff per l’ammissione alla fase Interregionale.

Francesco Bocchini