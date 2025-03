Basket: PEDRINI SI è DIMESSO DOPO IL KO A PONTEDERA. Cisa Pontremolese, Novelli nuovo coach

La Cisa Pontremolese cade a Pontedera contro i padroni di casa del Bellaria Cappuccini. Un approccio infelice insieme a un eccesso di nervosismo nei momenti cruciali hanno consegnato la vittoria ai padroni di casa. Sotto dopo il primo quarto (25-18), i lunigianesi hanno reagito terminando in vantaggio il primo tempo (42-43). La stessa intensità però non si è vista al rientro dagli spogliatoi e il Bellaria si è riportato avanti nel terzo tempino (61-57). L’ultimo parziale è stato equilbrato ma i padroni di casa hanno retto chiudendo avanti di 6 (76-70). Un’altra vittoria sfumata per la Cisa Pontremolese che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale, considerato che la posizione della squadra lunigianese comincia a farsi delicata. Al termine del match il tecnico Pedrini ha rassegnato le dimissioni e la società lo ha sostituito a tempo di record con il coach marmifero Michele Novelli. Domenica, al ‘PalaBorzacca’, alle 18,30, arriverà l’Autoetruria Volterra.

Tabellino: Plaia 3, Adamo 6, Rocchi 17, Longinotti 2, Bardi 17, Morillo 22, Ulivi, Spagnoli 3, Mazzetti, Coduri, Reggiani.