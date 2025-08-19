Basket. Perkovic ha trovato squadra: va a Baku e farà la Fiba Europe Cup

Nella giornata di ieri la sua agenzia ha dato l’ufficialità: nella prossima stagione Toni Perkovic vestirà la maglia del Neftchi IK, formazione di Baku che nella passata stagione ha chiuso al secondo posto il campionato nazionale azero. Per la guardia croata, si tratta di un’altra importante opportunità, visto che la sua nuova squadra sarà impegnata anche nella Fiba Europe Cup, dando all’ex forlivese l’occasione di confrontarsi con un palcoscenico ancora più alto.

Nella stagione appena trascorsa, Perkovic è stato il vero e proprio termometro dell’annata dell’Unieuro: arrivato a novembre, con un contratto a gettone, per sostituire l’insufficiente e infortunato Shawn Dawson (ancora senza squadra, mentre il mercato si approssima alla sua conclusione), il croato si è conquistato sul campo, partita dopo partita, il ruolo di leader della formazione forlivese, grazie alla sua mano calda (36% dall’arco in stagione, salito poi a 40% nei playoff) e alla capacità di realizzare tiri pesanti.

Poi, con il rientro dell’esterno israeliano, per Perkovic sembrava che l’esperienza forlivese potesse finire, ma a gennaio è arrivata l’attesa e meritata conferma, che ha dato la definitiva spinta a una seconda parte di stagione che lo ha visto quasi sempre oltre la doppia cifra (oltre 15 punti di media in stagione) e sempre più riferimento della squadra, grazie anche all’eccellente lavoro di coach Antimo Martino e del suo staff, capaci di cucire su di lui un diverso sistema di gioco in grado di esaltarne le caratteristiche.

In estate, però, la sua riconferma in maglia forlivese non è praticamente mai stata presa in considerazione. Si era vociferato di qualche possibile formazione a lui interessata in Italia dopo l’ottima stagione, ma il suo cammino proseguirà in Azerbaigian: una terra in cui la pallacanestro è forse meno conosciuta, ma anche un contesto di massima serie e di coppe europee che consentiranno di certo al giocatore di mettersi alla prova in nuovi scenari per aprire altre prospettive di carriera. Come ha fatto lo scorso inverno, rimettendosi in gioco con la maglia dell’Unieuro nella serie A2 italiana e vincendo la scommessa, grazie al suo coraggio e alla sua dedizione.

