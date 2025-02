Basket. Pfv d’orgoglio. Tori con Gmv

Dopo l’incrocio più complicato della stagione, con le versiliesi impegnate in contemporanea contro le rispettive prime della classe, la seconda uscita di febbraio lascia maggiori margini di ottimismo per Pallacanestro Femminile Viareggio e Versilia.

Serie C. Nel campionato femminile, una Pfv in estrema difficoltà (appena una vittoria maturata in campionato fino ad oggi) nella 5ª giornata di ritorno incrocia il proprio cammino con Castelfiorentino, in una sfida tra due squadre che stanno faticando. La Pfv si presenta all’incontro (in programma stasera alle 20 alle Zappelli; arbitro Cima) da ultima della classe, mentre il Solettificio Manetti di Castelfiorentino galleggia in terzultima posizione.

Seconda Divisione. Reduce da due sconfitte di fila in cui ha concesso un po’ troppo in difesa (80 punti subìti back to back), il Versilia torna in campo oggi contro un altro avversario complicato: i pietrasantini saranno di scena alla palestra comunale di San Giuliano Terme contro il Gmv; palla a due alle 20,30 (arbitri Natale-Cabizza).