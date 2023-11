Basket. Pgs fa suo il big match con Antal

Divisione Regionale 2, C. Il big-match di questa sesta giornata va alla PGS Smile Formigine che batte, sul campo amico, la Antal Pallavicini Bologna agganciandola in vetta alla classifica; si tratta del primo stop stagionale per la formazione felsinea. Torna al successo anche la McDonald’s Castelfranco SBS che, grazie ad un secondo tempo da 25-54, domina sul campo di Castellarano. Dopo un primo tempo, tutto sommato, equilibrato, i castelfranchesi rientrano dagli spogliatoi con un Paciello scatenato che propizia il 10-0 di break, permettendo ai suoi prima di allungare 45-68 al 30’, poi di chiudere la pratica sul +35. Castelfranco e Formigine si ritroveranno l’una contro l’altra domani sera (21.30) al pala ’Reggiani’. Netto successo interno per la SPS Savignano contro Mo.ba Sasso. Gli ospiti vanno 44-55 alla penultima sirena, ma un’ultima frazione savignanese da 31-6 di break, ribalta totalmente l’inerzia della partita. Vince Medolla (Guagliumi 27, Moussjid 15, Mattioli 13, Fricatel 11, Luppi 9) nel ’derby della Bassa’ contro Finale Emilia mentre, cambiando provincia ma non girone, successo esterno della terza capolista ovvero Atletico Borgo sul campo di Monte San Pietro, Zola Predosa ha la meglio contro gli Hornets Bologna. Rinviata Pallacanestro Sassuolo – Nazareno Carpi.

Risultati: Kings-Atletico 75-78, Castellarano-Castelfranco SBS 57-92, Formigine-Pallavicini 71-67, Medolla-Finale 79-65, Zola-Hornets 63-56, Savignano-Mo.ba Sasso 75-61, Sassuolo-Nazareno (rinviata).

Classifica: Pallavicini 10, Formigine 10, Atletico 10, Savignano 8, Mo.ba Sasso 8, Castelfranco SBS 8, Medolla 8, Zola 6, Hornets 6, Sassuolo 2, Nazareno 2, Castellarano 0, Finale 0.

Davide Ceglia