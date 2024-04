Basket, Play-In Gold. Halley, primo stop dopo 10 turni: "Persa un’importante occasione»

Dopo dieci vittorie di fila, è terminata a Valmontone la serie positiva della Halley Matelica. I ragazzi di coach Trullo hanno incassato contro Palestrina la prima sconfitta del Play in Gold contro una formazione laziale che, nonostante l’assenza di capitan Rischia, ha condotto la gara dall’inizio alla fine. Troppo brutti i biancorossi per due terzi di partita: la rimonta a cavallo tra terzo e quarto quarto ha illuso la quarantina di tifosi giunti da Matelica, trafitti dal canestro a fil di sirena di Visentin. "Nonostante tutto – ha detto Antonio Trullo, coach della Halley – siamo riusciti a rientrare in partita nel secondo tempo e questa è sicuramente la cosa da salvare e da cui ripartire. Siamo stati bravi a non mollare e siamo arrivati a un passo dal portare a casa il successo, sebbene la nostra non sia stata una bellissima prestazione". L’allenatore ha poi ricordato le non perfette condizioni fisiche di Morgillo, impiegato solo in parte a Valmontone. "Purtroppo – spiega il tecnico – abbiamo avuto rotazioni ancora limitate per il riacutizzarsi dell’infortunio di Morgillo, ma la sconfitta brucia soprattutto perché, guardando agli altri risultati della giornata, abbiamo perso una ghiotta occasione per il primo posto. Comunque ora ci aspettano altre due partite nelle quali abbiamo ancora tutto nelle nostre mani: vogliamo provare ad arrivare nelle prime 2-3 posizioni e avere il più possibile il fattore campo dalla nostra parte".

Domenica arriva Fiumicino, che non ha ancora vinto finora nel Play in Gold, ma coach Trullo non si fida: "Abbiamo visto che nessuno regala nulla, figuriamoci loro. Hanno bisogno di vincere per non rischiare di perdere il sesto posto, mi aspetto una partita dura e difficile, ma dipende prima di tutto da noi. Se saremo mentalmente concentrati, avremo buone possibilità di vincere, altrimenti sarà tutto più complicato".

m. g.