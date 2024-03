Basket Play in gold. La Stosa Virtus dopo il trionfo con Pavia pensa a Gazzada. Lombardo: "Ora ci attende una trasferta complicata»

La Stosa ha iniziato al meglio il play in gold battendo la corazzata Riso Scotti Pavia, una delle favorite per il salto in B Nazionale. Due punti di grande importanza quelli ottenuti dalla truppa senese che rilanciano le ambizioni dei rossoblu in vista della seconda giornata quando Olleia e soci saranno di scena a Gazzada contro il Basket 7 Laghi (palla a due alle 21 di sabato sera). "Siamo molto contenti di come abbiamo iniziato la seconda fase - ha commentato l’ala della Stosa Andrea Lombardo - Sapevamo la forza di Pavia e ci siamo preparati bene tutta la settimana scorsa per cercare di metterli in difficoltà. Siamo stati bravi a pareggiare la loro fisicità ed a portare a casa una partita per noi molto significativa. Adesso ci attende una trasferta complicata in casa di Gazzada. Sappiamo che in questo play in gold le gare saranno tutte difficili per cui dovremo lavorare al massimo per farci trovare pronti in quella che per noi è una sfida che conta moltissimo dal punto di vista della classifica. Riguardo agli obiettivi - conclude Lombardo - non voglio parlare di playoff perché sono molto scaramantico, preferisco pensare ad una partita alla volta perché solo così potremo riuscire a toglierci delle soddisfazioni".

La squadra intanto ha fatto visita ad uno degli sponsor che ormai da alcuni anni accompagnano e supportano il progetto della Virtus, vale a dire Pianigiani Rottami. Una rappresentanza dei giocatori insieme al presidente Bruttini e al ds Voltolini (nella foto) è stata ricevuta dalla famiglia Pianigiani nell’azienda di Renaccio. "Per noi è un onore essere sponsor della Virtus e di Fabio Bruttini - ha commentato il patron Antonello Pianigiani - io sono uomo di calcio ma l’amicizia ventennale che mi lega a Fabio Bruttini ci ha spinto a sostenere una realtà molto importante del nostro territorio come è la Virtus. Spero che il nostro logo sulla maglia sia foriero di grandi vittorie. La squadra sta andando bene per cui sono molto contento".