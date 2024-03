Basket Play-In Gold, tegola per l’Halley. Stagione finita per il neo acquisto Sacchi

Sembrava un infortunio di poco conto, invece la stagione con la maglia della Halley Matelica è finita ancora prima di cominciare per lo sfortunato play Mattia Sacchi. Difatti, a seguito degli esami e delle visite effettuate con l’ausilio dello staff vigorino, il giocatore ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il tutto a causa di una distorsione al ginocchio nel corso di uno dei primi allenamenti sostenuti con la squadra durante la scorsa settimana. "A Mattia, che purtroppo non è riuscito a vestire la canotta della Halley nemmeno in una gara – scrive il Club matelicese – va il più grande in bocca al lupo da tutta la compagine societaria". Dunque, viene a mancare in cabina di regia quello che sarebbe potuto essere un ottimo ricambio per coach Trullo dopo la partenza di Sulina. "Un caso di sfortuna così l’abbiamo vista raramente", scrive la Vigor sulla sua pagina Facebook postando la notizia dell’infortunio. Intanto il gruppo stringe i denti e si prepara ad affrontare domenica in casa la Pallacanestro Palestrina (ore 18 a Castelraimondo) nel secondo turno del Play in Gold.

m. g.