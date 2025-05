Basket play-in, Pesaro batte Torino e ora sfida la Fortitudo

Forlì, 3 maggio 2025 - Pesaro con un colpo di reni vince sul campo di Forlì la sfida dei play-in contro Torino con il punteggio di 85 a 72.

Adesso martedì la Vuelle scende sul campo della Fortitudo Bologna e si gioca la carta per entrare nei play off. Una Vuelle che è dovuta andare a giocare questo match in Romagna perché il palasport di Pesaro era occupato da una convention.

E i tifosi sono arrivati sugli spalti con un grande e ironico striscione: ‘Scusate il ritardo perché abbiamo sbagliato palas’ .

Una partita che ha viaggiato in discesa per trenta minuti per Pesaro perché aveva raggiunto ed anche superato i venti punti di vantaggio contro la formazione di Moretti che non prendeva nemmeno in una vasca da bagno: 1 su 11 da 3 alla fine del primo quarto.

La carta vincente della formazione di Leka è stato Bucarelli perché con Ahmad e King con un paio di manette ai polsi, la guardia-play si è trasformato in un risolutore scombinando tutti i piani tattici dei piemontesi.

Grazie a Bucarelli il primo strappo che ha portato Pesaro a più 10. Non solo questo perché poi la difesa piemontese si è dovuta adeguare lasciando più spazio soprattutto ad Ahmad che ha iniziato a colpire sia da sotto che dalla distanza.

Una partita facile fino all'inizio dell'ultimo quarto quando Torino con due colpi dalla distanza di Taylor ha riportato i suoi compagni alle spalle della formazione pesarese: i venti punti di vantaggio sono diventati 9 e con 5 minuti ancora da giocare. Un quarto quarto brutto perché Pesaro è andata in calando ma anche Torino non ha saputo mantenere i ritmi.

A schiodare la gara per Pesaro una palla recuperata di Lombardi che ha lanciato in contropiede King e quindi una bomba dalla distanza di Bucarelli: il canestro che ha messo la pietra tombale sul match.

Il tabellino

85-72

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 4, Cornis ne, Maretto 6, Imbrò 3, De Laurentiis 8, King 11, Bucarelli 17, Lombardi 8, Zanotti 6, Ahmad 22. All. Leka.

REALE MUTUA TORINO: Taylor 22, Seck, Schina 10, Gallo 3, Osatwna ne, Montano 8, Landi 4, Severini 6, Ajayi 11, Ladurner 8. All. Moretti. Arbitri: Ursi , Boscolo Nale e Caforio.

Note. Parziali: 23-13, 48-33, 69-54. Tiri liberi: Pesaro 18/23, Torino 21/26. Tiri da 3 punti: Pesaro 11/29, Torino 5/30. Rimbalzi: Pesaro 34, Torino 37. Antisportivo a Schina. Tecnico ad Ahmad. Usciti per falli: Schina. Spettatori: 1.008.