Basket, Play-In Silver. L’Attila Junior Porto Recanati guarda tutti dall’alto. Scalabroni: "Prepariamoci per la fase decisiva»

"Dobbiamo goderci il momento: essere ai playoff è il risultato di tutto il lavoro fatto durante l’anno. Abbiamo saputo soffrire e stringere i denti nei momenti più delicati della stagione, mantenendo l’equilibrio e avendo sempre grande fiducia nel lavoro di ogni giorno". È più che soddisfatto Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket, per la vittoria ottenuta in casa contro la Carver Roma (86-80), nella sesta giornata dal girone Play In-Silver, nel campionato di serie B Interregionale. Grazie a questo successo i portorecanatesi hanno consolidato la prima posizione in classifica, ma soprattutto sono ora matematicamente ai playoff. E secondo coach Scalabroni non c’è tempo per festeggiare, quanto per allenarsi sempre di più. "Ora si torna in palestra – riprende l’allenatore portorecanatese –, consapevoli che il lavoro da fare è ancora molto ed è questo il momento dove bisogna alzare il livello. Bisogna chiedere di più a noi stessi – aggiunge –, spingere sull’acceleratore per mettere benzina in corpo nel momento decisivo della stagione. Tutto questo richiede un grande spirito di sacrificio e dobbiamo essere pronti a metterlo in campo da questo momento fino alla fine". Intanto, domenica alle 18 si ritornerà in campo con la trasferta che li vedrà opposti al Basket Ferentino: "Dobbiamo continuare a crescere e migliorare – conclude Scalabroni –, abbiamo davanti due partite che ci dovranno far arrivare pronti ai playoff".