Basket play off serie B femminile. Perugia sfida Esquilino. Posti ’chiama’ i tifosi

PERUGIA – "Sarà il pubblico del PalaPellini la nostra arma vincente". Francesco Posti chiama a raccolta i tifosi biancorossi in vista della sfida che domani, alle 18,30, vedrà le ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia sfidare Esquilino nella prima gara dei playoff di serie B. La prima di 6 sfide che vedono le biancorosse partire con 4 punti in classifica alle spalle di Elite Roma e Frascati al comando con 6 punti. A quota 0 invece Senigallia e Esquilino, nella speciale classifica che tiene conto dei punti collezionati durante la regular season. "É un girone molto tosto – continua Posti – perché Senigallia la conosciamo bene, e le avversarie laziali sono tutte di spessore. A partire da Esquilino che ha messo in difficoltà le corazzate laziali. Noi però abbiamo lavorato bene in queste settimane e recuperato le ragazze infortunate. Una vittoria come quella di Civitanova, poi, ci ha dato ulteriore consapevolezza". La crescita di Winner Bartholomew e l’innesto di Alicja Falkowska con i suoi 195 cm fanno ben sperare in vista di un mese e mezzo decisivo nella corsa alla A2. Solo le prime due classificate accederanno infatti alle final four in programma sabato 27 e domenica 28 aprile. Martedì 12 marzo, intanto, al Fermi, sarà ospite della Pallacanestro Perugia il capo allenatore della nazionale italiana Marco Sodini. Il coach allenerà i gruppi Under 14, Under 15, e Under 17 maschili, a partire dalle ore 16, per poi chiudere la giornata con una riunione con allenatori e dirigenti.