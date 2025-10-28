Basket, prima sconfitta del DREAM Pisa, nel derby di Volterra, in DR2

Pisa, 27 ottobre 2025 – Prima sconfitta per il DREAM Basket Pisa, nel derby in trasferta a Volterra, sul campo di una delle squadre meglio attrezzate del girone, composta da veterani della categoria. Nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, i giovani ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno così conosciuto la prima battuta di arresto, non drammatica e sicuramente istruttiva sul piano dell’esperienza.

LA CRONACA – La partita si presenta da subito molto fisica e il DREAM, nonostante un minor peso, riesce a mettere in campo le proprie armi, fatte di intensità e velocità. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando della partita e si va avanti con vantaggi minimi da una parte e dall’altra. Dopo un primo quarto in perfetta parità (12-12), un ottimo Redini contribuisce a mantenere il match in equilibrio e, solo poco prima del riposo, qualche piccola sbavatura dei pisani consente ai padroni di casa di arrivare all’intervallo con due canestri di vantaggio (31-27). L'avvio della ripresa vede AutoEtruria Volterra, rientrata in campo più convinta rispetto al DREAM, portarsi avanti di 9 lunghezze (46-37), ma i ragazzi di Paganucci si dimostrano maturi, non crollano, riescono invece a ricompattarsi, recuperano e si mettono in scia dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto l’equilibrio non si spezza più, ma Volterra riesce, con l’esperienza, a piazzare le giocate importanti per mantenere l’esiguo vantaggio fino in fondo.

“Nonostante la sconfitta -dichiara il presidente del DREAM Matteo Gorini- abbiamo visto una squadra che non ha mai mollato lottando fino in fondo. Oggi abbiamo pagato un po’ di inesperienza, ma questo ci aiuterà a crescere”.

AutoEtruria Volterra-DREAM BASKET PISA 54-50

Parziali: 12-12, 19-15, 15-10, 8-13

DREAM Pisa: Redini 13, Cosci 10, Argamante 8, Baldaccini 4, Bizzarri 8, Spagnoli 3, Daidone 4 Ferretti, Capponi, De Pasquale. All.: Paganucci.