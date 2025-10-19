Basket, primo successo del GMV, a S.Miniato, in Divisione Regionale 2

Pisa, 19 ottobre 2025 – Primo successo per il GMV, nel campionato di Divisione Regionale 2: sul campo dell’Etrusca S.Miniato, compagine dal micidiale attacco dall’arco, gli uomini di Cinzia Piazza, assistita da Daniele Meschinelli e, da quest’anno, dal giovanissimo Nicola Daini, hanno iniziato alla pari, hanno preso un vantaggio interessante nei quarti centrali ed hanno saputo difendersi dal rientro in partita dei padroni di casa.

LA CRONACA – La partita inizia con un sostanziale equilibrio, in cui i padroni di casa cercano di imporre il loro gioco rapido e con tante soluzioni fuori dal perimetro, ma, nonostante ciò, non riescono mai a prendere un vantaggio sostanzioso, finendo il primo quarto sul 20-17. Nel secondo è il GMV ad imporre il proprio gioco, più lento ma meglio strutturato, e, anche grazie ad un ottimo trascinatore come Davini, recupera lo svantaggio andando all'intervallo sul 37-41. Nel terzo quarto i biancoverdi continuano ad imporsi anche grazie ad una presenza fisica maggiore, con il gioco spalle a canestro che continua a dare i suoi frutti, nonostante alcune pause difensive (50-58). Nei primi sei minuti dell'ultimo periodo, il match non cambia fisionomia, con il GMV che sembra avere il controllo della partita, ma nei minuti finali i green commettono troppi errori difensivi, forse convinti di avere la partita in mano, e gli avversari, come per tutta l'incontro, non perdonano con le loro triple, tanto da portarsi a -1. In quel momento la squadra di Ghezzano non si scoraggia e, con i tiri dalla lunetta, riesce a portarsi a +5, rendendo inutile la bomba dei padroni di casa, allo scadere (79-81).

I VALORI – Ottimo il tabellino del GMV, con tutti i ragazzi a segno, nonostante il match sia stato in bilico fino al termine: un segnale di un gruppo coeso ben gestito dalla coach. Tra i punteggi in doppia cifra, oltre al solito Badalassi anche atleti capaci di giocare spalle a canestro, come Franceschi e Davini, determinante in alcune circostanze.

Etrusca S.Miniato-GMV 79-81

Progressivo: 20-17, 37-41, 50-58

GMV: Badalassi 19, Di Carlo 5, Botto 3, Franceschi 11, Buttitta 3, Mendoza 3, Balestrieri 7, Davini 12, Woszczyk 8, Biscaro 6, Gorini 1, Leoncini 3. All.: Piazza.