Basket, può giocare la Coppa Europa in Danimarca: salterebbe però il torneo di Lignano Sabbiadoro con Forlì. Gaspardo convocato in Nazionale 3x3

C’è anche Raphael Gaspardo (foto) tra gli otto convocati della Nazionale italiana di basket 3x3 che dal 1° al 3 settembre si radunerà a Olgiate Olona in provincia di Varese per prepararsi in vista della Coppa Europa in programma a Copenaghen dal 5 al 7 settembre. Tra i convocati spicca la presenza di Amedeo Della Valle, guardia di Brescia reduce dalla finale scudetto, oltre a Carlo Fumagalli dei Raggisolaris Faenza e al duo Gay-Masciarelli, rispettivamente ex Ravenna e Virtus Imola. Il capo della delegazione azzurra è l’ex Fortitudo Stefano Mancinelli.

Per l’ala forlivese si tratta di un’importante convocazione, che potrebbe proiettarlo nel panorama internazionale del basket 3x3 (disciplina olimpica da Tokyo 2021), grazie anche alla sua bidimensionalità, fondamentale in questa tipologia di gioco. Attenzione, però: se dovesse essere convocato per la Coppa (solo quattro degli otto giocatori presenti al raduno lo saranno), Gaspardo salterà il Memorial Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro in programma nel weekend del 5-6 settembre, in cui Forlì affronterà due squadre tra Cividale, Mestre e Cento: contemporaneamente, infatti, dovrebbe essere in Danimarca con la maglia azzurra.