Basket, quarta giornata in Divisione Regionale 2 con IES Pisa e Cosmocare CUS in casa

Pisa, 31 ottobre 2024 – La terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2 ha visto le prime battute d’arresto delle due capoliste GMV e IES Sport Pisa, raggiunte a quota quattro dall’altra pisana, il CUS Pisa Cosmocare, che ha invece vinto a Livorno. Nella quarta la IES gioca l’anticipo di giovedì sera, alle 20,15 al palasport, nel derby con AutoEtruria Volterra. Giocano invece domenica le altre due, il Cosmocare, al PalaCus di Via Chiarugi (20,30), contro Valdera, il GMV a Pietrasanta sul campo del Versilia Basket 2002.

GMV – Dopo due successi di prestigio, a Livorno sul campo della Polisportiva Chimenti, ed in casa con il quotato Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno fatto un passo indietro sabato scorso, al PalaSartori di Ghezzano, contro un esperto BCL Lucca. In quella occasione i biancoverdi hanno iniziato con il piede giusto, per poi smarrirsi con il passare del tempo, soprattutto nella fase offensiva, in cui i biancoverdi hanno evidenziato una grande difficoltà ad andare a canestro. Domenica a Pietrasanta l’occasione è propizia per tornare al successo contro un battibile Versilia 2002.

IES SPORT – In testa imbattuti fino alla scorsa giornata, dopo la vittoria importante a Lucca, con Lazzeri Raimo e Fruzza in doppia cifra, i ragazzi di Campani, privi di Lazzeri, assente per un risentimento al ginocchio a seguito della precedente partita, hanno incassato una pesante sconfitta a Pontedera, sul campo della prima della classe, Bellaria. I blues hanno subito, nei primi due quarti, conclusioni della capolista con percentuali altissime da due e da tre, complice una difesa pisana disattenta e troppo permissiva, mentre non è andata meglio all’attacco, che non è mai riuscito a trovare soluzioni semplici. Giovedì, nel derby con Volterra, Bonasera e compagni proveranno a riscattarsi, di fronte ad un avversario tutt’altro che arrendevole.

CUS PISA – Con una rosa che va via via crescendo -ultimo arrivato è il play Caldarelli dall’Aquila, subito in doppia cifra- il team universitario, targato Cosmocare, guidato da La Pietra, si è inaspettatamente piazzato immediatamente a ridosso della vetta, con una sola gara persa. Nel match in posticipo di Livorno, i gialloblù hanno superato brillantemente la locale Brusa US, con Padeletti, Ndjock, Donati e Caldarelli in doppia cifra. L’avversario di domenica, Valdera, non è un cliente facile, ma per gli universitari, tutti giovani e motivati, niente sembra impossibile.