Basket: Qui San Giobbe. L’analisi di Zanco : "Nel finale abbiamo sbragato troppo»

"È stata una partita vera, giocata contro una squadra forte e che sta preparando il primo impegno ufficiale di Supercoppa. La Gema è stata arrembante, mettendoci addosso la sua fisicità sin dai primi minuti. Noi abbiamo fatto una buona partita per poco più di tre quarti poi, onestamente, abbiamo sbragato troppo". Con queste parole coach Nicolas Zanco ha commentato la sconfitta riportata dalla sua San Giobbe nel secondo test amichevole di preseson contro la Gema Montecaini, disputato sul parquet di Monsummano. 71-56 il punteggio finale in favore dei termali. "Negli ultimi 7’ di gara abbiamo dato un segnale negativo su cui dobbiamo riflettere e lavorare – ha aggiunto Zanco -. Abbiamo molto tempo per lavorare, visto che inizieremo il campionato tra più di un mese. Ci sono delle assenze ma non dobbiamo trovare scuse. Dobbiamo limitare le palle perse – ha concluso il coach chiusino – e togliere i secondi possessi che stiamo concedendo ai nostri avversari". Nel dopo gara di Monsummano ha parlato anche Yankel Moreno. "Abbiamo affrontato una squadra molto forte – ha detto -. Anche fisicamente. Siamo stati in partita per i tre quarti e mezzo ma poi la loro fisicità ci ha fatto andare fuori giri. Ma credo che siamo sulla buona strada – ha aggiunto Moreno -, bisogna prendere tutto quello che di buono abbiamo fatto in questa partita e continuare a lavorare". Il prossimo impegno dell’Umana Chiusi è l’amichevole di venerdì che la vedrà opposta alla Note di Siena Mens Sana: da capire dove si disputerà il match, visto che il PalaScalvo potrebbe non essere pronto ad ospitare la partita. Probabile che le società scelgano di giocare la partita all’Estra Forum di Chiusi, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la comunicazione delle società.