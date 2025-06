Basket regionale: Valdelsa e Poggibonsi si preparano per la nuova stagione

Con il campionato di divisione regionale uno che deve ancora emettere il suo ultimo verdetto, quello relativo alla formazione promossa in serie C 25/26 (questa sera a Certaldo gara 5 della finale tra i padroni di casa ed il Galli) le formazioni senesi si stanno già muovendo. A meno di ripescaggi, vista la retrocessione della Maginot, saranno 4 le formazioni al via: Valdelsa Basket, Poggibonsi, Monteroni e Asciano.

Finora le più attive sono le valdelsane visto che a Poggibonsi è stato già annunciato il nuovo coach che andrà a sostituire Franceschini: a guidare i giallorossi sarà l’esperto Mameli, già allenatore del settore giovanile poggibonsese. A Colle invece le novità saranno molte visto che alcuni elementi storici del roster hanno deciso di cessare la propria attività. A guidare i biancorossi sarà ancora coach Lanza mentre il mercato è ancora tutto in divenire.

Conferma scontata anche a Monteroni dove Lorenzo Rossi è stato riconfermato alla guida della Simus, dopo aver raggiunto la semifinale play-off persa contro Certaldo. Si attendono invece ancora delle novità da Asciano dove dopo 2 straordinarie stagioni potrebbe salutare coach Totaro che sembra destinato al ritorno alla casa madre Virtus.