Basket. Riflettori puntati sull’Associazione Tolentino del presidente Reggio

L’Associazione Basket Tolentino ha presentato la stagione 2025-26 al Campus Simonelli Group di Belforte illustrando i progetti che coinvolgono i settori, dal minibasket alla Prima Squadra. L’incontro è stato aperto dal padrone di casa, Marco Feliziani, ceo Simonelli Group (main sponsor), che ha espresso soddisfazione per il legame con il Basket Tolentino. Il presidente Marco Reggio ha annunciato le ambizioni per la stagione, il vice Paolo Pistarelli ha descritto il nuovo assetto organizzativo e la recente costituzione del direttivo. Il responsabile del vivaio Paolo Regini è intervenuto sull’affiliazione con la Vuelle Pesaro e le collaborazioni con le società limitrofe San Severino e Castelraimondo per sviluppare la disciplina nell’entroterra. Particolare rilievo è stato dato allo sviluppo del settore femminile e alle iniziative sociali, tra cui il Camp interdisciplinare e l’introduzione del nutrizionista nello staff di allenamento. Il coach Lorenzo Picotti, affiancato dal vice Alberto Sparapassi, ha svelato il roster che parteciperà al campionato DR1. Il team è composto per il 90% da atleti del vivaio: Luca Giuliani (play), Andrea Marconi (play-guardia), Alessandro Ancillai (play-guardia), Riccardo Tiranti (guardia), Federico Gismondi (guardia), Carlo Alberto Taborro (ala), Andrea Marilungo (ala), Carlo Nobili (ala), il capitano Alessandro Pelliccioni (ala), Ernesto "Tito" Ponti (ala), Flavio Cobanaj (ala-centro). I giovani del settore giovanile aggregati alla Prima Squadra sono: Ascanio Salvatelli (guardia), Edoardo Bedetta (guardia), Mouhamed Gueye (guardia), Leonardo Giacobini (ala-centro) e Walter Corvatta (ala).