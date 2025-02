Basket. Rinascita, Under 17 ko nel play-in

Doppio ko per le giovanili d’Eccellenza targate Rbr. L’Under 17 Angels era impegnata nei play-in con Fidenza, per una gara d’andata disputatasi al PalaSgr di Santarcangelo che si è trasformata fin da subito in una vera e propria battaglia. Gara a due facce nel primo tempo, con Santarcangelo bene nel primo periodo (24-19) e Fidenza a ribaltare tutto nel secondo (38-48). In particolare, nei secondi dieci minuti, sono le palle perse a condannare i clementini, che passano in un amen dal controllare la partita sul 30-26 al -10 dell’intervallo. Gara completamente da rifare. Nella ripresa l’equilibrio la fa da padrone (56-57 al 30’) e il match si decide in un finale infuocato. Dal 69-69, lo sprint decisivo è quello degli ospiti, che volano con Jallow e Crespi fino al 76-80 conclusivo. Oggi a Fidenza la sfida di ritorno (ore 20, arbitri Politi e Bertolini), una partita importante e coi ragazzi classe 2008 e 2009 Angels con tutte le opportunità per tentare il ribaltone. Il tabellino: Almasi, San Martini, Bracci, Ciancarelli 13, Tassani 6, Ronci 20, Trevisani ne, Tura, Gnepa ne, Altini 6, Ruggeri 20, Ricci 11. All.: Brugè.

Niente da fare anche per l’Under 19 Angels, che perde nettamente in casa con San Lazzaro (58-83). La partita vede fin da subito gli ospiti col timone del comando in mano. Dal 14-25 del 10’, infatti, ecco che la BSL si porta sul 27-45 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi un grande Mari prova a riportare a contatto gli Angels grazie alle sue giocate, ma San Lazzaro reagisce e allunga fino al +25 conclusivo. Sfida comunque improba per gli Angels, con i bolognesi a stazionare nelle parti altissime della classifica. Il tabellino: Capelli 2, Ka 8, Sankarè ne, Di Giacomo, Amaroli, Lombardi 14, Mari 16, Mainetti 2, Pennisi, Frisoni 12, Mariotti 4, Innocenti. All.: Serra.