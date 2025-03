Basket. Sba cerca la rivincita dopo due sconfitte

Ultimo turno del girone d’andata dei Play-in Gold per la Scuola Basket Arezzo, impegnata oggi, ancora in trasferta, al PalaFerraris di Casale Monferrato contro la Junior Libertas. Palla a due alle 18, con due punti pesanti in palio per la corsa ai primi otto posti che valgono l’accesso alla fase finale per la promozione in B nazionale. Sfida inedita negli annali della Sba a Casale Monferrato.

Attualmente la squadra piemontese segue di 2 punti il quintetto aretino che in questo girone di andata si è trovato ad affrontare 4 partite in trasferta rispetto alle 2 giocate davanti al pubblico amico. La Junior Casale di coach Vigneri è reduce dalla sconfitta di Lucca nel turno infrasettimanale. Attorno all’esperienza di Formenti i migliori realizzatori della squadra sono le guardie Avonto e Di Giuliomaria.

Per tornare a vincere dopo due sconfitte, la squadra di Fioravanti è chiamata a ritrovare quella determinazione e quell’intensità che hanno fatto le fortune della Bc Servizi durante la stagione regolare e che si sono viste solo a tratti nelle ultime uscite.