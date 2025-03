Basket. Sba, nuovo ko a Borgomanero. Si complica la strada ai playoff

Seconda sconfitta consecutiva per la Scuola Basket Arezzo, che nella trasferta di Borgomanero viene battuta 88-77 dai padroni di casa, trascinati dall’ex di turno Bazan, autore di 25 punti, e apparsi più in palla rispetto agli amaranto. I piemontesi partono subito forte e sul finire di primo quarto piazzano un parziale di 9-0 che permette loro di chiudere avanti la prima frazione 25-16. La Bc Servizi prova a entrare in partita ma ogni volta che i ragazzi di coach Fioravanti accorciano, Borgomanero allunga nuovamente sfruttando i canestri di Bazan e Benzoni. All’intervallo lungo gli amaranto sono sotto 46-35 a causa anche di troppi tiri liberi sbagliati, ben sedici alla fine. Nella seconda parte di gara il canovaccio non cambia: gli amaranto rincorrono gli avversari ma non riescono a essere cinici come in altre occasioni. Nell’ultimo quarto Toia sale di ritmo assieme a Bischetti e Iannicelli e così la Sba riesce, punto dopo punto, a rifarsi sotto. A due minuti dalla fine, però, sotto di 4 punti e palla in mano, tre palloni persi di fila mettono la parola fine all’incontro a favore di Borgomanero. Per la Sba ora si complica il cammino per agguantare un posto tra le prime otto che vale l’accesso ai playoff promozione. Domenica un’altra trasferta, alle ore 18 a Casale Monferrato contro la Junior Libertas, chiuderà il girone d’andata.

Luca Amorosi