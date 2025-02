Basket. Scossa Pfv: le viareggine stendono Firenze. Versilia sul velluto col fanalino di coda Cus Pisa

Turno da incorniciare per il basket versiliese, quello appena andato agli archivi: sia la Pfv che il Versilia hanno portato a casa il risultato, smuovendo la classifica e facendo felici i propri aficionados. In serie C femminile, la Pallacanestro Femminile Viareggio si è scrollata di dosso l’ultimo posto (almeno in solitaria) vincendo una partita tiratissima contro Firenze. Alle Zappelli le viareggine, che fin qui in stagione regolare avevano vinto una sola partita (alla 2ª giornata con Fucecchio... era il 27 ottobre), si sono imposte 50-48 acciuffando Fucecchio a quota 4. In Seconda Divisione maschile, invece, un buon Versilia ha invertito il trend negativo imponendosi senza troppe difficoltà sul fanalino di coda Cus Pisa: i neroarancio hanno vinto 65-49, tornando ad assaporare la vittoria dopo quattro sconfitte di fila.