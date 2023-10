Basket. Scuola Basket e Vigarano ancora ko

Sotto di 22 lunghezze al 16’ (12-34), alla Giara, nel secondo tempo sospinta da Gordon, dopo che nei primi 20’ era stata Siciliano a fare la differenza offensiva, non è bastato arrivare a -8, sul 50-58 al 33’ (bomba di Minelli) per completare una rimonta che sarebbe stata clamorosa. Alla fine la Solmec ha espugnato il Pala Vigarano (54-67), ma le biancorosse del coach Castelli devono ripartire dal secondo tempo.

Sotto 21-39 all’intervallo, Gordon sale in cattedra (realizzerà 18 punti nel secondo tempo) e per la Giara inizia un’altra gara, fatta di cose buone ed entusiasmo. La Giara deve ripartire da buonissima parte della ripresa e ora è attesa da Alpo e Umbertide. In serie C maschile continua il momento nero anche per la Scuola Basket, sconfitta 78-71 dal Guelfo.