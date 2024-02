Basket Seconda fase del campiomato regionale. Partenza col botto per l’Audax Under 17. Espugnata Agliana

Inizia con una importante vittoria esterna la seconda fase della squadra under 17 dell’Audax impegnata nel campionato regionale silver di categoria, girone N, valida per il titolo toscano di categoria. I giallozzurri allenati dalla coppia Andrea Zanetti-Paolo Gallerini si sono imposti in casa della quotata Agliana per 48-41 (parziali 15-10, 24-24, 32-37). La partita è stata intensa e le difese hanno prevalso sugli attacchi. Nel primo quarto l’Audax ha preso un discreto margine di vantaggio (+5) ma nella seconda frazione i pistoiesi hanno recuperato tutto (parziale 14-9) finendo pari a metà gara. Al rientro in campo la squadra di casa è partita forte mentre l’attacco gialloazzurro smarriva la via del canestro. All’ultimo intervallo Audax a –5. Nell’ultimo e decisivo quarto i carraresi, con alcuni aggiustamenti, hanno paralizzato l’attacco aglianese e con un parziale di 16-4 hanno chiuso sul +7.

Tabellino: Cerone, Caci, Alibani, Francavilla, Ferla 16, Fusco 14, Giannarelli, Quadraccia 1, Sessa 7.

ma.mu.