Basket, secondo passo falso di fila del GMV a Lucca, in Divisione Regionale 2

Pisa, 2 febbraio 2025 – Secondo passo falso consecutivo del girone di ritorno per il GMV, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, dopo un periodo di leadership indiscussa nel raggruppamento A, si sono fatti rimettere in discussione dalle sconfitte esterne con Valdera e con BCL Lucca. In quest’ultima gara, i biancoverdi hanno iniziato con il piede giusto, per poi farsi recuperare dai tiratori lucchesi che, nella seconda metà, sono stati più continui, legittimando un successo maturato nella volata conclusiva.

LA CRONACA – Con Davini nuovamente sul parquet, dopo una lunga assenza, la partita si avvia in perfetto equilibrio, ma i padroni di casa commettono troppi errori in difesa e Balestrieri e compagni ne approfittano per prendere un vantaggio interessante alla fine del primo quarto (14-23). Nel secondo sono i ragazzi di Cinzia Piazza che iniziano a sbagliare moltissimo, sia in difesa, sia in attacco, si spengono progressivamente e Lucca riesce, non solo a recuperare, ma anche a mettere la freccia prima dell’intervallo (36-34). Al rientro in campo i biancoverdi appaiono molto più convinti, piazzano nei primi tre minuti un parziale di 1-7, ma è un fuoco di paglia: in casa pisana si ripresentano in serie errori e disattenzioni e gli avversari, specialisti nei tiri dall’arco, tornano in vantaggio alla fine del terzo periodo (52-44). Nell'ultimo quarto Badalassi e compagni provano a recuperare, riescono a ridurre lo svantaggio fino a -3, ma l’esperienza degli avversari, trascinati dal bravo Cattani, che mette a segno due triple decisive, spezza definitivamente la resistenza pisana. Il match termina così sul 70-61, con i lucchesi che si portano a due sole lunghezze dal GMV, battuto sia all’andata, sia al ritorno, con cui sono in vantaggio negli scontri diretti.

I VALORI – Solo sette i giocatori di Ghezzano a segno, a testimonianza di una serata non proprio brillante, con Badalassi e Balestrieri unici a terminare in doppia cifra.

BCL Lucca-GMV 70-61

Progressivo: 14-23, 36-34, 52-44

GMV: Badalassi 22, Bellavia 9, Spagnoli, Botto 2, Franceschi, Mendoza 1, Davini 3, Balestrieri 15, Woszczyk 7, Ferretti, Gorini, Leoncini. All.: Piazza.