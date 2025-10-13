Basket - Sere "DR1» maschile. Libertas batte Invictus

Invictus

73

Libertas

81

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 4, Bandini 12, Santini, Vincenzini 12, Fantoni 12, Botta 8, Modeo 5, Bianchi 9, Ghignola, Sgariglia, Baroni 9, Cricchio. All.: Pardini.

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 7, Magrini 14, Giusti 4, Donati 10, Russo 3, Fracassini 14, Simonelli 2, Piercecchi 6, Morello 9, Guidi 12, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Benenati di Cecina e Gallerini di Sesto Fiorentino.

Note: parziali 17-23, 28-47, 44-63.

LIVORNO - Seconda vittoria consecutiva per la Libertas. I padroni di casa partono subito molto forti, ma i biancorossi sono bravi a reagire e a rimanere concentrati, imponendo il proprio gioco e chiudendo sul 17-23. La Libertas continua anche nel secondo quarto: 28-47. Nella ripresa Invictus Livorno prova a tornare sotto, ma i ragazzi di Piochi riescono a rimanere in vantaggio e a chiudere sul 44-63. Nell’ultimo periodo c’è maggiore attenzione da parte della Libertas che riesce a conquistare questo successo importante.

"Abbiamo giocato – ha commentato Piochi – per tre quarti una buona pallacanestro. Dobbiamo lavorare ancora molto per avere maggiore attenzione. Sono soddisfatto per i passi avanti fatti. Adesso pensiamo alla gara di giovedì sera contro Cmb Carrara".

Al. Lomb.