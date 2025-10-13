Acquista il giornale
Basket - Sere "DR1» maschile. Libertas batte Invictus

Invictus 73 Libertas 81 INVICTUS LIVORNO: Odagwe 4, Bandini 12, Santini, Vincenzini 12, Fantoni 12, Botta 8, Modeo 5, Bianchi 9, Ghignola,...

di ALESSIA LOMBARDI
13 ottobre 2025
Lo sport del basket

Invictus

73

Libertas

81

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 4, Bandini 12, Santini, Vincenzini 12, Fantoni 12, Botta 8, Modeo 5, Bianchi 9, Ghignola, Sgariglia, Baroni 9, Cricchio. All.: Pardini.

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 7, Magrini 14, Giusti 4, Donati 10, Russo 3, Fracassini 14, Simonelli 2, Piercecchi 6, Morello 9, Guidi 12, Rivi. All.: Piochi.

Arbitri: Benenati di Cecina e Gallerini di Sesto Fiorentino.

Note: parziali 17-23, 28-47, 44-63.

LIVORNO - Seconda vittoria consecutiva per la Libertas. I padroni di casa partono subito molto forti, ma i biancorossi sono bravi a reagire e a rimanere concentrati, imponendo il proprio gioco e chiudendo sul 17-23. La Libertas continua anche nel secondo quarto: 28-47. Nella ripresa Invictus Livorno prova a tornare sotto, ma i ragazzi di Piochi riescono a rimanere in vantaggio e a chiudere sul 44-63. Nell’ultimo periodo c’è maggiore attenzione da parte della Libertas che riesce a conquistare questo successo importante.

"Abbiamo giocato – ha commentato Piochi – per tre quarti una buona pallacanestro. Dobbiamo lavorare ancora molto per avere maggiore attenzione. Sono soddisfatto per i passi avanti fatti. Adesso pensiamo alla gara di giovedì sera contro Cmb Carrara".

Al. Lomb.

