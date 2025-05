Basket Seregno si salva nei playout, Poli Varedo lotta per la salvezza

Dopo l’eliminazione dai playoff di Galvi Lissone e Fortitudo Busnago al primo turno e in due gare per mano di Cerro e Cermenate, in Serie C restavano in lizza solamente Basket Seregno e Poli. Varedo nei playout. E l’esito degli spareggi salvezza è agrodolce per la pallacanestro brianzola. Si salva subito e con merito il Basket Seregno a cui sono sufficienti due partite per vincere la serie contro l’Osal Novate che nell’ultimo e decisivo turno della poule retrocessione se la vedrà proprio contro la Poli. Varedo che ha opposto ben poca resistenza alla Nuova Argentia Gorgonzola. L’impresa la firma la squadra di coach Spinelli che al primo anno in categoria da ripescata si salva espugnando Novate Milanese grazie a una super prestazione di Alessandro “Red“ Longoni autore di 21 punti nel 66-61 di gara-2 al PalaCornicione dopo il punto dell’1-0 ottenuto alla Porada. In doppia cifra anche Broggi (13) e Cattaneo (12). Varedo per salvarsi dovrà far saltare il fattore campo nella serie contro l’Osal.Troppo forte per i blues Gorgonzola che sbancaNO Varedo 90-77.

Ro.San.