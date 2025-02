Basket Seric C Unica. Folgore sfiora l’impresa. Troppa Sancat, è 71-61

Non riesce alla Folgore Fucecchio l’impresa di centrare per la prima volta in stagione tre vittorie di fila. A Firenze contro la Sancat, infatti, la Boldrini Sellerie cede 71-61 nonostante un buon avvio. Dopo la palla a due sono proprio i ragazzi di coach Pistolesi a partire meglio, piazzando subito un parziale di 0-9 targato Galligani. Immediata, però, la risposta dei fiorentini che con un contro-break di 11-0 passano a condurre chiudendo avanti 13-11 il primo quarto.

Nel secondo tempino, pur senza strafare la Sancat allunga, con il tabellone che al riposo lungo recita 34-24. Al rientro dagli spogliatoi non arriva l’attesa reazione di capitan Gazzarrini e compagni che, complice una persistente scarsa fortuna in fase realizzativa, finiscono per innervosirsi subendo ben tre falli tecnici per proteste e l’uscita anzitempo dal campo di Stefano Orsini. I padroni di casa ne approfittano per prendere il largo (58-40 al 30’). L’ultima frazione con la Sancat sempre in controllo serve solo alla Folgore per contenere il divario in termini onorevoli.

Questo il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi, Galligani 11, Giachetti 10, Orsini Si. 6, Gazzarrini 10, Scardigli n.e., Orsini St. 5, Lorenzi 2, Menichetti 11, Tessitori 6, Orsucci.