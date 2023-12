BASKET SERIE A DONNE. Galli si gusta il primato. Argirò: "Presto la pivot»

"Entro la fine del mese, al massimo ai primi di gennaio, arriverà la lunga" annuncia il patron della Galli Salvatore Argirò. Che aggiunge: "La squadra con la pivot sarà rinforzata. Le avevo detto che quest’anno ci divertiremo, e per adesso è così". La Galli è prima in classifica, anche se a pari punti contro il Derthona, avendo vinto lo scontro diretto. La nuova classifica delle prime: Galli 18, Derthona 18, Costa Masnaga e Broni 16, Empoli 14. "Puntiamo adesso alla Coppa Italia, poi ai play off. Siamo in ottima posizione che dobbiamo difendere", sentenzia il patron. La Galli chiuderà l’anno con due gare interne: domenica 17 alle ore 18 ospiterà la Stella Azzurra Roma, il 22 ancora al Palagalli col Basket Roma. Poi riposo festività e ripresa il 7 gennaio a La Spezia, con inizio alle 18, al Palasport G.Mariotti-Campo A. E debutterà la lunga dalla Spagna, il cui nome è tuttora "top secret".