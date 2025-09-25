Basket serie A2. ’Alergik Group’, 35 anni di partite al seguito della Benedetto Cento

Domenica 28 settembre non è solo la data dell’esordio casalingo della Sella Cento, ma è anche il giorno in cui uno dei gruppi storici del tifo biancorosso festeggia 35 anni di vita.

Era il 1990 quando un gruppo di amici centesi fondava il Gruppo Allergico; un’amicizia nata negli anni in cui per confrontarti dovevi per forza uscire di casa perché non esistevano social o whatsapp. Quando dopo cena si usciva di casa in bicicletta per andare al bar dove trovavi i soliti amici, quelli che preferivano una partita a carte e due battute con gli amici ad una serata sul divano o con le fidanzatine... E dà lì la battuta che divenne il nostro inno distintivo “Oh! Ma t sé pròpi Alergik!”.

In questi tanti anni per l’Alergik Group lo sport centese è stato un ininterrotto filo conduttore di emozioni, esploso con i leggendari e adrenalinici derby con la Spal fino alle entusiasmanti e commoventi promozioni della Benedetto XIV.

Una grande passione sempre vissuta con uno spirito goliardico tra battibecchi, scherzi, scommesse e le indimenticabili trasferte: dalle prime trasferte in corriera, fino al viaggio della speranza nella lontana Nardò. Da 35 anni la partita è la migliore scusa possibile per stare assieme oppure occasione per denigrare chi non ha strappato il permesso alla moglie.

Superati i 50 anni di età, trattorie e tribune hanno preso il posto di autogrill e balaustre (affidate ai figli), ma è rimasta inalterata la passione per lo sport, la voglia di viverla in gruppo e l’orgoglio di sentirsi centesi!

Ben 35 anni volati via in un costante, ignorante e rassicurante “senso di compagnia”; sorridendo al ricordo di amici scomparsi e rimanendo ostinatamente “allergici” a serietà, lontananza e conformismo!

Domenica ci sarà un pranzo con un catering di assoluto livello e circa 100 persone che si ritroveranno per festeggiare il traguardo dei 35 anni dell’Alergik Group, poi verso le 18 tutti alla Baltur Arena per tifare Benedetto XIV Cento, perché gli anni passano, ma la fede per la propria squadra del cuore e la voglia di stare insieme e divertirsi no.

Michele Ferioli