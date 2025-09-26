Basket serie A2. Avellino espugna Rieti 60-72 nel posticipo. Oggi Cividale-Verona

Avellino ha espugnato mercoledì Rieti 60-72 nel primo posticipo del turno iniziale che è in attesa di un’altra gara rinviata, quella fra Bergamo e Pesaro che però verrà disputata il 15 ottobre. Questi rinvii sono dovuti dalla partecipazione del reatino Piccin e del bergamasco Loro ai Mondiali di 3 contro 3 disputati in Cina a Xiong An.

La gara in terra laziale ha visto un inizio sprint dei padroni di casa, andati sul +12 (17-5) e sul 22-17 a fine primo quarto. Avellino però ha vinto il secondo quarto 13-22 ed è andata all’intervallo lungo avanti 35-39. Gli uomini di Buscaglia hanno continuato a spingere e nel terzo quarto hanno toccato il +14 (42-56), quindi dopo 30’ erano avanti 46-56. Rieti si è riportata a -2 (54-56, 8-0 di parziale), ma Mussini con 5 punti di fila ha propiziato lo 0-10 per il 56-66 che ha chiuso il match.

Ed è già tempo di pensare al secondo turno: stasera alle 20.45 il primo anticipo, Cividale-Verona, con gli uomini di Pillastrini che saranno senza Deshawn Freeman (pneumotorace). Domani alle 20 Mestre-Roseto.

s. b.