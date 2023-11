Basket Serie A2. Beffa San Giobbe nei secondi finali. Nardò festeggia

HDL NARDÒ

71

SAN GIOBBE

69

NARDÒ: Parravicini 18, Nikolic 7, Iannuzzi 3, Ferrara 2, Baldasso, Stewart 14, Maspero 8, La Torre 17, Barbone, Sportillo, Scarano, Borra 2. Allenatore Di Carlo.

CHIUSI: Tilghman 8, Ceron 15, Lorenzoni, Zani, Dellosto 1, Chapelli, Stefanini 8, Bozzetto 5, Jerkovic 6, Raffaelli 20, Jonats, Possamai 6. Allenatore Bassi.

Arbitri: Ursi, Attard, Roiaz.

Parziali: 14-13, 27-33, 50-47.

NARDO’ – Beffarda sconfitta per la San Giobbe, superata soltanto a cinque secondi dal termine da Nardò. I Bulls stanno crescendo, hanno sfiorato il bis del successo di sette giorni fa, nella serata in cui dopo tanto tempo hanno ritrovato Stefanini (8 punti in 10 minuti), senza utilizzare Jonats. 15 punti di Ceron, altra grande performance di Raffaelli (20 con 45 da tre), inclusi i due liberi che avevano sancito il +1 a una manciata di secondi dal termine, prima della tripla di Nikolic che ha sovvertito i valori espressi fino a quel momento. Chiusi avanti anche di sette lunghezze nel secondo periodo (31-24) e a +6 all’intervallo. Vantaggio che rimane in linea in apertura di terzo parziale, prima di una fase in cui l’attacco biancorosso perde ritmo ed efficacia. Nardò approfitta del momento e con il suo uomo migliore, Parravicini, opera il sorpasso (50- 47). Bene Bozzetto in avvio di quarto periodo, Stefanini firma il suo ottavo punto, Stewart allunga per i padroni di casa. Si arriva al finale in volata, caratterizzato da tre conclusioni dalla lunga distanza della compagine pugliese: con le prime due Parravicini prima rintuzza il canestro di Possamai (65-65), poi risponde al canestro di Raffaelli (68-67). Quindi, dopo i due liberi del play biancorosso, l’epilogo già descritto con Nikolic che trova il fondo della retina.