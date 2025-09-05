Basket serie a2. ’Benedetto Culture Nights’, appuntamento domani. Il mondo biancorosso si presenta alla città

Sabato alle 21,30 allo stand di Casa Benedetto serata inaugurale delle Benedetto Culture Nights, il nuovo format pensato per unire sport, cultura e passione biancorossa all’interno della cornice unica della Fiera di Cento.

La prima serata sarà dedicata in modo particolare ai giovani e al futuro del movimento biancorosso. Sul palco verrà raccontato l’impegno della società per la crescita del settore giovanile, presentando le squadre che scenderanno in campo e svelando le novità e gli obiettivi di un percorso che rappresenta il cuore pulsante della missione sportiva biancorossa.

Sarà poi il momento della Cento School Cup 2026, il progetto che unisce scuola e sport in un evento che non si limita al parquet: oltre all’annuncio delle scuole partecipanti, verranno illustrate le novità della competizione e le partnership che già lo scorso anno hanno contribuito a premiare il talento e la passione dei ragazzi. La School Cup non comprenderà solamente le sfide in campo, ma si rivolgerà a tutte le ragazze e i ragazzi con prove dedicate alla comunicazione e al marketing sportivo, dando voce e spazio alla creatività degli studenti.

La serata proseguirà con la presentazione ufficiale del consorzio della Benedetto, Con.Te!, vero motore di sostegno e partecipazione da parte delle imprese del territorio e delle eccellenze locali. Attraverso le parole di Alessandro Livreri, direttore marketing e commerciale del club, verranno spiegati gli obiettivi e le iniziative che il consorzio ha in programma per la nuova stagione, con l’entusiasmo e la concretezza che da sempre contraddistinguono la comunità centese.