Basket Serie A2. Chiusi al PalaPania. Ostacolo Cividale. La carica di Bassi

Terza giornata del girone di ritorno per la San Giobbe Chiusi che davanti al proprio pubblico affronta la Ueb Cividale del Friuli per una sfida delicatissima. Missione aggancio alla stessa Cividale che è due punti più su in classifica e alla perdente dello scontro diretto tra Rimini e Orzinuovi: "Tatticamente sarà una partita difficile perché loro sono una squadra organizzatissima – ha detto coach Bassi alla vigilia –, con tanti blocchi in attacco. Giocano molto bene al di là della classifica e penso non si aspettassero di essere dove sono. Il nostro compito sarà mettere qualche sassolino nel loro ingranaggio per stare attaccati alla partita e giocarcela nel finale". Sul momento generale: "Sapevo sarebbe stata un’annata complicata – ha aggiunto Bassi –, ero preparato a questo e ringrazio la società che continua ad avere pazienza. Credo venga riconosciuto da tutti il lavoro che viene fatto. Riusciamo a giocarcela con tutte, potevamo avere tranquillamente dieci punti e invece ne abbiamo quattro, ma continuiamo in questa direzione. I ragazzi lavorano a testa bassa, professionalmente sono inattaccabili e delle ottime persone. Stiamo andando ben oltre i nostri limiti e vogliamo continuare così. Lottiamo, ma questa è l’essenza dello sport. Nessuno regala niente, le cose difficili sono ancora più belle". Cividale non è certo in forma smagliante, la sconfitta nel turno infrasettimanale con Orzinuovi ha minato ulteriormente le certezze della squadra di Pillastrini: "Due facce della stessa medaglia. Vero che Orzinuovi ha vinto (e quindi ha lasciato i Bulls da soli all’ultimo posto), però vincendo ha tenuto Cividale in basso. Detto questo noi dobbiamo pensare ai nostri risultati. I nostri prossimi avversari non sono in un grande momento; a maggior ragione verranno qua con grandi motivazioni". Palla a due alle 18, arbitrano Barbiero, Chersicla e Roca.