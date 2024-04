Basket serie A2 Chiusi non fa sconti alla Luiss Roma

LUISS ROMA

56

CHIUSI

81

ROMA: Murri 3, Villa 2, Fallucca, Pasqualin 2, D’Argenzio 4, Jovovic 2, Sabin 14, Cain 12, Cucci 14, Salvioni 3, Legnini. All. Paccariè

CHIUSI: Tilghman 13, Zani, Dellosto 8, Visintin 2, Chapelli 6, Stefanini 17, Bozzetto 3, Heinonen 9, Jerkovic 11, Raffaelli 10, Possamai 2. All. Bassi

Arbitri: Dionisi, Puccini, Marzulli

Parziali: 21-13, 35-33, 46-59

ROMA – San Giobbe Chiusi espugna il parquet della Luiss Roma e riaggancia Orzinuovi, sconfitta sabato di un punto a Treviglio. C’è ancora speranza di qualificarsi per la poule salvezza; servirà conquistare una vittoria in più della rivale nelle ultime due partite per togliersi dal dodicesimo posto ed evitare la retrocessione diretta. Al PalaTiziano va in scena una versione pregiata dei Bulls: partiti malissimo, Tilghman & C. rientrano a contatto, provano la fuga nel terzo periodo assistiti da percentuali straordinarie da tre punti e chiudono la pratica nel quarto senza permettere agli avversari di rientrare in partita. Non era affatto iniziata bene: palla a due e 9-0 per la Luiss, guidata da Sabin fino al nuovo +9 (20-11) in un primo periodo in controllo. Il buon impatto della panchina biancorossa cambia il volto alla partita: parziale di 11-2 per aprire il secondo periodo e sorpasso, 24-23. Si va avanti punto a punto. Dopo l’intervallo Chiusi prende le redini della partita: sorpasso con Dellosto, poi bene Jerkovic a rimbalzo d’attacco (35-39), due triple di Stefanini (+5), quindi a segno dalla lunga distanza anche Dellosto e Jerkovic. Al riposo i Bulls erano 2/14 da tre punti, al trentesimo sono 7/20. Dellosto segna ancora da lontano per il +15, poi una penetrazione di Stefanini, che converte in punti un contropiede, scrive +19 sul tabellone, mentre la Luiss impiega sei minuti prima di trovare un canestro nel quarto periodo. Non resta che amministrare l’ampio margine, che raggiunge anche il +25 dopo l’ennesima tripla.

Stefano Salvadori