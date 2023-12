Basket Serie A2. Chiusi: Tilghman indica la strada

Il playmaker della San Giobbe Chiusi Austin Tilghman ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della società. "Spesso facciamo le cose giuste, alcune volte non vanno nella direzione che vorremmo, altre, come nel caso della vittoria con Piacenza, invece sì – ha detto parlando del momento della squadra –. Dobbiamo solo mantenere questa determinazione, credere in quello che facciamo e credere nel piano partita; le cose andranno bene di conseguenza". Sul rapporto con i compagni: "Mi sto trovando benissimo. Sto imparando molto al di fuori del campo, la loro provenienza, i loro interessi, sto conoscendo le loro famiglie. Mi aiutano ad imparare l’italiano e queste sono tutte cose importanti per me, stiamo insieme per dieci mesi e facciamo tante cose sul campo; quando non ci alleniamo è giusto allentare la pressione e fare altro tra di noi. Questo è il modo migliore per fare squadra". Su Raffaelli: "In questo momento lui ha un ruolo più importante rispetto al mio nell’economia delle partite e ha il controllo della situazione. Penso che io e lui ci completiamo a vicenda perché siamo entrambi in grado di gestire l’attacco, di giocare con e senza la palla". Sull’Italia: "Amo questo paese: stando qua ho scoperto un posto incredibile. Le persone sono fantastiche e gentili, mi sono calato completamente nell’esperienza italiana e questo è uno dei motivi per cui voglio continuare a giocare qua nel futuro. Amo il cibo ovviamente". Tilghman, appassionato di video editing, ha parlato anche di Chiusi: "Le persone qua sono una vera e propria comunità, parlano tra di loro, stanno insieme, si divertono. E io amo il fatto di potermi sentire parte di questa realtà, posso ascoltare le loro storie, incontrare le loro famiglie. Passando davanti ai bar vedo gente che posso dire di conoscere ormai. Per rilassarmi vado al Lago. Amo la campagna perché in questi posti puoi ritrovare te stesso".