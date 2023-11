BASKET SERIE A2. Colpaccio di Nardò,. Verona resta a -4 La 10ª giornata di A2 si è conclusa con un colpo a sorpresa: Nardò ha sconfitto Verona in overtime, nonostante l'assenza di Russ Smith. I salentini sono in classifica a 12 punti, a -4 da Forlì, prima in classifica.