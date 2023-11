BASKET SERIE A2 DONNE: blitz a mantova e primato. Cinquina della Galli con super Nasraoui

La Galli ha fatto cinquina. Tante sono le sue vittorie consecutive. Ha espugnato anche il palazzetto del San Giorgio MantovAgricoltura, col netto risultato di 63-73, ed è prima a quota 10 col Costamasnaga. Un match che fin dalle prime battute ha visto la squadra di coach Josè Ignacio Fernarndez Garcia in testa alla gara in doppia cifra, le lombarde di coach Stefano Purrone ad inseguire, senza mai riprendere le fuggitive gialloverdi. I quattro periodi lo testimoniano: 13-2131-3949-60 e finale 63-73. Buon gioco della Galli con tutte le atlete del patron Salvatore Argirò, difesa determinata con Lazzaro, Reggiani (10), Lopez , Bocola (8), Strere e Mioli, in attacco maggiore precisione rispetto alle precedenti gare con la Rossini (14), la capitano Reggiani in funzione di metronomo, la De Cassan e la super ‘bomber’ Meriem Nasraoui, dal canestro facile. Ha fatto registrare 23 punti per un totale in sei gare di 96. La ventunenne sta strabiliando tutti. Prossimo appuntamento domenica 19 al Palagalli col Moncalieri (ore 18).

Gigr