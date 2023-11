Basket serie a2 donne: blitz a milano e primato consolidato. Galli senza ostacoli con super Nasraoui

La Galli vince anche a Milano contro la Dimensione Bagno Carugate, col pesante risultato di più 34 punti, 60-94. E’ la settima affermazione consecutiva. Un quintetto che sta crescendo di gara in gara, soddisfa, fa risultati netti. La partita di Carugate non ha storia, lo dicono i numeri. Il torneo è lungo, ma se tutto procederà come si prevede, la Galli sarà una compagine in lotta per il ritorno in A1. Fra giorni arriverà dalla Spagna la nuova pivot. Il dettaglio tecnico della Galli: Nasraoui 18, Rossini 8, Reggiani 7, Bocola 8, De Cassan 6 (quintetto base); panchina: Lazzaro 3, Azzola 0, Mioni 15, Amatori 16, Streri 6, Bevilacqua 6. Tiri da tre punti solo 3: Streri, Reggiani e Mioni. I quattro periodi: 11-3328-5844-7360-94. Arbitri: Lanfranco Rubera di Bagheria (Pa) e Matteo Migliaccio di Catanzaro. Domenica 3 dicembre (ore 18 al Palagalli) spareggio al vertice contro Basket Derthona.

