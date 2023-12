Basket serie A2 donne: domani la sfida di Giussano. La Galli perde Amatori. Nasraoui e Lazzaro tornano

SAN GIOVANNI

La play della Galli, Giorgia Amatori, sarà assente domani per la trasferta di Giussano, località di Monza e Brianza (inizio gara alle 17 al palazzetto ‘ Palamoretto’).

La cestista si è infortunata ad un piede nel match contro la Costa Masnaga. Hanno recuperato la Nasraoui e la Lazzaro. La compagine lombarda vanta la ‘top scorer’ del campionato di basket A2 femminile, girone nord. La pivot è una polacca, si chiama Klaudia Niedzwiedzka, ha 25 anni, alta 1,86. La bomber ha segnato in 9 gare 189 punti, una media a partita di 21, la migliore della Galli , Meriem Nasraoui ne ha realizzati 148, media 16 per ogni gara. Sarà una sfida interessante fra le due pivot, oltre quella tra le squadre.

Per la Galli ancora nessun nuovo innesto, il patron Salvatore Argirò sta trattando due ‘perno’, ma ne sarà acquistata una sola. La partita di Giussano è la decima del girone di andata e la Polisportiva Galli è fortemente motivata, intenzionata a conquistare i due punti per mantenersi in testa alla classifica.

Sarà dura contro un avversario tosto, ma la Galli gode di ottima salute. La Polisportiva sangiovannese è stata raggiunta al comando della classifica dal Derthona, che nel recupero di mercoledì ha battuto la Spezzina per 79-62.

Giorgio Grassi