Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket serie A2 donne. E-Work in campo in casa alle 18. Bis con S.Giovanni Valdarno

Basket serie A2 donne. E-Work in campo in casa alle 18. Bis con S.Giovanni Valdarno

Settimana ricca di impegni per l’E-Work attesa da una doppia amichevole casalinga in pochi giorni. Le faentine scenderanno in campo...

di LUCA DEL FAVERO
24 settembre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

XWhatsAppPrint

Settimana ricca di impegni per l’E-Work attesa da una doppia amichevole casalinga in pochi giorni. Le faentine scenderanno in campo alle 18 contro San Giovanni Valdarno, remake della partita giocatasi la scorsa settimana e terminata 78-67 per le toscane, mentre sabato alla stessa ora riceveranno Rovigo. "Questo preampionato palindromo, con due partite contro le stesse squadre, è figlio di una programmazione fatta quando ancora non sapevamo se avessimo giocato in A1 o in A2 – spiega coach Paolo Seletti – e dover affrontare squadre attrezzate come San Giovanni Valdarno in un momento in cui stiamo ancora cercando i giusti automatismi, potrebbe incidere sulla nostra fiducia. Vedo comunque un gruppo motivato e che lavora tanto raggiungere l’obiettivo posto che al momento è trovare continuità, perché spesso abbiamo fiammate e poi momenti di calo. Inoltre giocando una pallacanestro in campo aperto e meno ragionata, sono le giocatrici che devono essere brave a leggere la situazione tattica giusta per mettersi nelle condizioni migliori e questo al momento manca. In difesa invece stiamo crescendo". Tutto il gruppo sarà a disposizione di Seletti, tranne la finlandese Onnela, che ritornerà sabato mattina a Faenza dopo aver sostenuto in patria l’esame di maturità, ma difficilmente verrà impiegata nell’amichevole con Rovigo.

Luca Del Favero

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su