Basket serie A2 donne. E-Work in campo in casa alle 18. Bis con S.Giovanni Valdarno

Settimana ricca di impegni per l’E-Work attesa da una doppia amichevole casalinga in pochi giorni. Le faentine scenderanno in campo alle 18 contro San Giovanni Valdarno, remake della partita giocatasi la scorsa settimana e terminata 78-67 per le toscane, mentre sabato alla stessa ora riceveranno Rovigo. "Questo preampionato palindromo, con due partite contro le stesse squadre, è figlio di una programmazione fatta quando ancora non sapevamo se avessimo giocato in A1 o in A2 – spiega coach Paolo Seletti – e dover affrontare squadre attrezzate come San Giovanni Valdarno in un momento in cui stiamo ancora cercando i giusti automatismi, potrebbe incidere sulla nostra fiducia. Vedo comunque un gruppo motivato e che lavora tanto raggiungere l’obiettivo posto che al momento è trovare continuità, perché spesso abbiamo fiammate e poi momenti di calo. Inoltre giocando una pallacanestro in campo aperto e meno ragionata, sono le giocatrici che devono essere brave a leggere la situazione tattica giusta per mettersi nelle condizioni migliori e questo al momento manca. In difesa invece stiamo crescendo". Tutto il gruppo sarà a disposizione di Seletti, tranne la finlandese Onnela, che ritornerà sabato mattina a Faenza dopo aver sostenuto in patria l’esame di maturità, ma difficilmente verrà impiegata nell’amichevole con Rovigo.

Luca Del Favero