BASKET SERIE A2 DONNE. Galli a tutto gas verso lo scontro diretto

La bella vittoria riportata dalla Galli a Torino contro la Teenager ha tonificato la squadra di coach José Ignacio Fernandez Garcia, che ne trarrà sicuramente maggiori motivazioni per giocarsi la prima posizione con la piemontese Autosped Bcc Derthona Basket, avanti due punti. Scontro al vertice quanto mai incerto, essendo due squadre in forma e dotate di cestiste di rilievo. Nel Derthona da tenere sotto stretta sorveglianza le due ali Jossipa Juric e Alisa Cerino, che hanno il tiro da tre piuttosto facile. Si giocherà domenica 5 novembre con palla a due al Palagalli, inizio ore 18. E’ la quinta giornata del campionato di basket 2 femminile, girone Nord. "Le nostre ragazze sono tutte in buona forma, assai motivate, vogliono la vittoria. Non sarà facile, ma possono farcela – commenta il vice coach Andrea Franchini – La Galli ha una forte difesa". La classifica vede al comando il Derthona, imbattuta, con 331 punti realizzati e 231 subiti, la Galli ne ha segnati 271, subiti 228.

Gigr