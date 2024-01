Basket serie A2 donne: sabato trasferta in Sardegna per la leader. Garcia rilancia la Galli: "Possiamo migliorare»

SAN GIOVANNI

"Abbiamo vinto e con merito contro la Broni. Ma quanta sofferenza, specie nei primi tre tempini. Loro sono un’ottima squadra e credo che sarà fra le favorite alla promozione in A1" commenta il coach della Galli José Ignacio Fernandez Garcia. Che aggiunge: "La nostra squadra ha raggiunto quasi il massimo della maturità. Migliorare si può. Occorre maggiore attenzione in difesa". E sulla nuova pivot-ala, la bulgara Aleksandra Petrova, dice: "Le occorre un pò di tempo, per poter dare il massimo delle sue capacità, che sono buone. L’assenza di Giorgia Amatori pesa, sarà pronta tra un paio di settimane". Poi il suo solito incitamento: "Le avversarie vanno anticipate e aggredite con determinazione".

Garcia conclude: "Ci attendono due trasferte molto difficili, a Selargius e a Empoli. Dobbiamo fare il possibile per continuare la nostra buona strada, usando mente e cuore. Siamo campioni d’inverno e dobbiamo difendere la posizione". Nella squadra sarda del San Salvatore Selargius, la Galli troverà un’ottima avversaria, che segna tanto, con l’ala-pivot Mounia El Habbab, che ha giocato due anni nella Polisportiva.

E’ la migliore realizzatrice delle giocatrici isolane. Garcia sentenzia deciso: "Venderemo cara la pelle". La partita sarà giocata sabato 20 gennaio alle 19 nella Struttura Geodetica di San Salvatore, in provincia di Cagliari.

Le migliori marcatrici della Galli (nella foto il gruppo al completo): al comando la ‘cecchina’ Meriem Nasraoui con 231 punti, media partita 16,5; e poi Rossini, De Cassan, Amatori, Streri, Bocola, Mioni, Amatori, Petrova. Per la partita col San Salvatore Selargius coach Garcia dovrebbe schierare il quintetto base composto da Nasraoui, Rossini, Petrova, Reggiani, De Cassan. Le due gare che possono insidiare la Polisportiva Galli sono Derthona-Broni e Masnaga-Empoli.

Giorgio Grassi