Basket serie a2 donne. Sfida al vertice tra Galli e Derthona: primato in palio. Garcia ci crede: "Grande fiducia nelle ragazze»

Oggi alle 18 la Polisportiva Galli ospita il Derthona Basket. È la partita più importante del basket femminile A2 girone C. Un match che vale il provvisorio primato in classifica. Infatti, la squadra piemontese è prima al comando della graduatoria, imbattuta con 8 punti, la Galli seconda a quota 6, avendo perso la gara di Broni. Le alessandrine di Castelnuovo Scrivia sono un complesso di grande rispetto intenzionate a salire in A1, come del resto è di grosso spessore la Galli di coach Josè Ignacio Fernandez Garcia che non fa misteri: "Voglio riportare in A1 la Galli che merita la prima categoria. Giocheremo il tutto per tutto per la vittoria. Sono fiducioso, ce la possiamo fare. Dovremo però essere bravi in difesa".

Nella classifica la capolista ha segnato 331 punti, subiti 231; la Galli realizzati 271 e incassati 228.

Il probabile quintetto base della Galli: Nasraoui, Reggiani, Lopez, Lazzaro e De Cassan; in panchina: Azzola, Mioni, Rossini, Amatori, Bevilacqua, Bocola e Streri.

Arbitri: Oliver di Sasso Marconi e Alessi di Lugo.

Gigr