Basket serie A2 donne: stasera sesta giornata. La Galli di scena a Mantova. Garcia: "Avversario tosto»

SAN GIOVANNI

Al via la sesta giornata di pallacanestro serie A2 femminile. Stasera la Galli del patron Salvatore Argirò sarà di scena sul parquet del Palazzetto ‘Marco Sguaitzer’ di Mantova. Palla a due alle ore 20,30.

"Il MantovAgricoltura è una formazione forte tecnicamente e tatticamente, la sua arma migliore è il costante alto ritmo con cui affronta l’avversario – afferma coach José Garcia – Ma se le nostre ragazze affronteranno il Mantova con la grinta e la determinazione della gara vinta con il Derthona, credo che faranno bene". Garcia aggiunge: "La Galli ha fatto notevoli progressi, ma ancora non è al top del rendimento. Tuttavia l’inizio del campionato, sconfitta a parte in casa della Broni, è positivo. Un elemento soddisfacente è la bella unione e il grande affiatamento che c’è fra le ragazze, utile per ottimi risultati".

I DUE ROSTER

MANTOVAGRICOLA: Fietta, Novati, LLorente, Petronio Orzzo; Dell’Olio, Buelloni, Eboigbodin, Cremona. Bottazzi. Coach Stefano Purrone.

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Reggiani, Lazzaro, Lopez, De Cassan; Strere, Rossini, Azzola, Bevilacqua, Mioni, Bocola, Amatroi. Coach: José Garcia.

Arbitri: Giovanni De di Giarre e Samuele Riggio di Siderno. Giorgio Grassi