Basket serie A2 donne: valdarnesi ospiti della capolista Derthona. Galli contro la capolista. García è senza tre big

SAN GIOVANNI

Impegno molto difficile oggi alle 17 per la Galli che affronterà la prima della classe, il Dertona. Uno scontro diretto. Sarà durissima per le sangiovannesi, soprattutto per la mancanza di tre elementi chiave, infortunate, che insieme, di media, hanno segnato oltre 40 punti a gara: si tratta di Nasraoui, Amatori e De Cassan. La prima sarà operata venerdì 19 marzo. In pratica mezza squadra della Galli è fuori. "Cercheremo di fare tutto il possibile per vendere cara la pelle. Le ragazze sono certo che giocheranno col cuore, e vorranno fare bella figura" afferma coach Garcia. Così De Cassan: "Credo che la sfida si giocherà molto sulla difesa. Noi dovremo essere brave sotto canestro. Inciterò le compagne dalla panchina". All’andata al Palagalli vinsero le sangiovannesi. Era il momento migliore della squadra di Garcia in questo campionato. In difesa si fa affidamento su Reggiani, Lazzaro e Mioni, con Petrova sotto canestro, nei tiri da fuori sulla bravissima Marta Rossini, senza ovviamente trascurare le altre.

La classifica nelle prime posizioni: Derthona punti 32, Galli 30, Costa Masnaga 26, Broni e Mantova 22, Selargius 20. Questa è la diciottesima gara del campionato, mancano solo 9 partite e ancora tutto può succedere. Molto però dipenderà dall’odierno match fra le prime due. Ad una Derthona in piena salute, si oppone una Galli menomata. Nonostante tutto le stellate del patron Salvatore Argirò sono in condizione ottima e la sfida avrà tutti i crismi per rendere durissima la vita alle pur brave alessandrine.

DERTHONA: Marangoni, Premasunac, Cerino, Attura, Melchiori (quintetto); panchina Espedale, Leonardi, Baldelli, Gianolla, Thiam, Castagna.

Coach Orazio Cutugno.

GALLI: Bocola, Rossini, Reggiani, Lazzaro, Petrova (quintetto); panchina Streri, Mioni, Azzola, Bevilacqua.

Coach: José Garcia.

Arbitri: Gai e Silvestri di Roma. Giorgio Grassi