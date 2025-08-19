Basket serie A2. Ecco Robinson: la Rinascita ora è al completo. Domani primo test con la Virtus Imola

Rbr ha anche il suo numero 22. Gerald Robinson (nella foto) è arrivato a Rimini domenica e la squadra comincia a prendere la sua fisionomia più vera, reale. Il play americano, in accordo con la società, ha saltato i primi dieci giorni di preparazione estiva, ma è tornato coi compagni al netto di una condizione fisica da valutare. Il periodo di tempo perso, però, è relativamente breve e Robinson ha lavorato un po’ anche autonomamente in queste settimane. Insomma, certamente non lo scenario di un anno fa, quando l’ex Sassari arrivò a ridosso del campionato a seguito del cambio in corsa con Robert Johnson. Gli ingredienti per trovare la chimica in un reparto piccoli da quartieri altissimi sono da oggi tutti a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello. Ed è proprio da lì, da play e guardie, che potranno nascere le fortune della nuova Dole.

C’è Pierpaolo Marini, mvp italiano della scorsa stagione di A2. C’è Giovanni Tomassini, il migliore della Rinascita nella finale con Cantù e da poche settimane anche capitano. C’è Davide Denegri, il colpo a sensazione di questo mercato. E poi c’è proprio Gerald Robinson, quello col curriculum più ricco, non fosse altro che per l’età, 36 anni, per aver giocato più di tutti nelle prime serie e per aver dimostrato di poter reggere la regia dominando a livello di assist. I quattro possono, in qualsiasi momento, procurarsi un tiro da soli, anche a giochi rotti. In maniere differenti, ma tutti e quattro sono in grado di risolvere i problemi. Detto questo, la chiave delle fortune di Dole è la stessa dell’anno passato, ovverosia la capacità dei piccoli di passarsi la palla e di trovarsi quasi a occhi chiusi. La circolazione, il movimento e la chimica tra quei quattro possono essere il motore di tutta Rbr. Da lì arriveranno palloni puliti sul perimetro per Ogden o sotto per Camara e Simioni. Senza dimenticare nuovi giocatori come Pollone e Leardini e la novità assoluta a livello di senior che risponde al nome di Sankare.

L’unica preoccupazione del momento è quella che riguarda Gora Camara. Il centro si è infortunato alla caviglia sinistra nella seconda partita del suo Senegal ad Afrobasket, quella con l’Egitto. L’infortunio al momento non desta preoccupazione, ma ulteriori valutazioni verranno effettuate al momento del rientro del giocatore a Rimini. Ieri il Senegal ha giocato contro il Sud Sudan alle 20 per accedere ai quarti. Questa è anche la settimana delle prime amichevoli. Domani Dole farà visita alla Virtus Imola (ore 18.30) per il primo test in assoluto dell’estate. Sabato, al Flaminio, debutto casalingo contro il Raggisolaris Faenza. La semifinale di Supercoppa con la Fortitudo è in programma per il 12 settembre, mentre la stagione di A2 partirà con la partita di sabato 20 settembre a Milano.

Loriano Zannoni