Basket Serie A2. Estra, brutte notizie sull’infortunio di Zanotti. Distorsione al ginocchio sinistro: 40 giorni di stop

Simone Zanotti fuori almeno per 40 giorni. È questo il responso degli esami strumentali specialistici a cui è stato sottoposto il giocatore in seguito all’infortunio rimediato in occasione della semifinale dell’Us Basket Cup dello scorso 29 agosto, nella gara giocata (e bene da Zanotti) contro Mestre. Gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Il giocatore sarà rivalutato costantemente dallo staff medico del club e ha immediatamente iniziato le cure fisioterapiche a riguardo. Una brutta tegola per l’Estra Pistoia che si trova a dover fare a meno del suo pivot titolare almeno per le prime partite di campionato. Il serio rischio è che Zanotti salti almeno le prime cinque gare di regular season. Una possibile data per il rientro è quella del 19 ottobre, nella trasferta che vedrà i biancorossi impegnati sul parque del Real Sebastiani Rieti.

Un infortunio che complica e non poco i piani di coach Della Rosa, che già dopo la finale della US Basket Cup vinta contro Forlì si era detto preoccupato per le condizioni di Zanotti e Saccaggi, in vista dell’inizio del campionato. Per quanto riguarda il capitano biancorosso gli esami hanno escluso problemi gravi tale da impedirgli di proseguire il lavoro in palestra. È chiaro che Magro, in modo particolare, sarà chiamato a fare gli straordinari così come Alessandrini e Benetti. A questo punto diventa fondamentale anche l’apporto del secondo straniero ed il ruolo che andrà a ricoprire dal momento che con l’infortunio a Zanotti il reparto lunghi, almeno inizialmente, si troverà in emergenza.

M. I.